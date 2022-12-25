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King direğe takıldı

Derbide gole ilk yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Dakikalar 13'ü gösterirken ceza sağası dışı sol çaprazında topla buluşan Joshua King enfes bir plase şut attı. Kaleci Uğurcan'ı geçen meşin yuvarlak direkten döndü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
King direğe takıldı
Derbide gole ilk yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Dakikalar 13'ü gösterirken ceza sağası dışı sol çaprazında topla buluşan Joshua King enfes bir plase şut attı. Kaleci Uğurcan'ı geçen meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Bu pozisyon Fenerbahçe'nin rakip kalede bulduğu en tehlikeli girişim oldu. Öte yandan King, performansıyla vasatı aşamadı.
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