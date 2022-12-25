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Jorge Jesus: Hiç üretken değildik

Portekizli hoca, “Hücumda istediğimiz üretkenlikten uzak kaldık” diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Jorge Jesus: Hiç üretken değildik
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, istedikleri mücadeleyi gösteremediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, "Tempo açısından iyi ama futbol olarak kısır bir maçtı. Hücumda istediğimiz üretkenlikten uzak kaldık" diye konuştu. Mücadelenin başında King'in direkten dönen topunu hatırlatıp "Şanssızdık, o gol olsa farklı bir senaryo gerçekleşebilirdi" ifadelerini kullanan sarı lacivertli hoca "Crespo'nun kırmızı kart görmesi planlarımızı iyice bozdu. Sonrasında da Trabzonspor'un golü geldi. Taraftar desteği de buna eklendi. Lig arasına girerken yenilgiyle girdik, şimdi de yenilerek başladık ama toparlanacağız" şeklinde konuştu.
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