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Bu kez de Crespo kızardı

Portekizli, 2 sarı kartla oyundan atılıp takımını 33 dakika eksik bıraktı. Hatay maçında da cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Bu kez de Crespo kızardı
Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızlarından Crespo karşılaşmayı bitiremedi. Portekizli futbolcu, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Miguel Crespo, ilk yarının uzatma anlarında sarı kart gördü. Crespo, bu sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 57. dakikasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin gelecek hafta ligde Hatayspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Geçen sezon oynanan derbide de stoper Kim kırmızı kart görmüş ardından Trabzonspor golü bulmuştu.
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