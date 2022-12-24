TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi.
Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi.
Suudi ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan futbolcu yeniden kariyerine bir Avrupa takımında devam etmek istiyor.
İspanya'dan Rayo Vallecano, tıpkı Fenerbahçe gibi Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri durumunda.
Takvim'de yer alan habere göre Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın Aboubakar ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Vallecano, 30 yaşındaki golcü ile anlaşma zemini arıyor.
Al-Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcu yıllık 6 milyon euro gelir elde ediyor.
Bir başka forvet Raul de Tomas için 8 milyon euro ödeyen Vallecano, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.
Aboubakar cephesi ise bu teklife henüz olumlu yanıt vermedi.
Yakın zamanda eski kulübü Porto'nun başkanı Jorge Nuno Pinto'ya forma hediye eden Aboubakar, bu ziyaretin bir transfer görüşmesi olmadığını söylemişti.
Portekiz medyasında ise söz konusu görüşmede transfer konusunun da değerlendirildiği yorumları yapıldı.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un beğendiği isimlerden biri.
Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi halinde ayrılığı kesinleşecek olan Aboubakar'ın 3 yıllık bir kontrat istediği biliniyor.
Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki son sezonu olan 2020-21 sezonunda 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu.
Aboubakar bu sezon Al-Nassr'da ise bu sezon 9 maçta 3 gol üretti.
VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?
22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı.
Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.
2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.
Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı. Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.
1.84 cm boyundaki golcü oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Kamerun Milli Takımı ile 95 maça çıkan Aboubakar, rakip fileleri 35 kez sarstı. Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro...