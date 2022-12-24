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TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı ifade edilen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'a sürpriz bir transfer telefonu geldi. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 14:33
TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Katar'daki Dünya Kupası'nda attığı 2 gol ve 1 asistle yeniden adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Suudi ekibi Al-Nassr'da mutsuz olan futbolcu yeniden kariyerine bir Avrupa takımında devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

İspanya'dan Rayo Vallecano, tıpkı Fenerbahçe gibi Aboubakar'ı kadrosuna katmak isteyen kulüplerden biri durumunda.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Takvim'de yer alan habere göre Rayo Vallecano Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın Aboubakar ile bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Vallecano, 30 yaşındaki golcü ile anlaşma zemini arıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Al-Nassr ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan golcü futbolcu yıllık 6 milyon euro gelir elde ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Bir başka forvet Raul de Tomas için 8 milyon euro ödeyen Vallecano, Vincent Aboubakar'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Aboubakar cephesi ise bu teklife henüz olumlu yanıt vermedi.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Yakın zamanda eski kulübü Porto'nun başkanı Jorge Nuno Pinto'ya forma hediye eden Aboubakar, bu ziyaretin bir transfer görüşmesi olmadığını söylemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Portekiz medyasında ise söz konusu görüşmede transfer konusunun da değerlendirildiği yorumları yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un beğendiği isimlerden biri.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi halinde ayrılığı kesinleşecek olan Aboubakar'ın 3 yıllık bir kontrat istediği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'taki son sezonu olan 2020-21 sezonunda 29 maçta 16 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Aboubakar bu sezon Al-Nassr'da ise bu sezon 9 maçta 3 gol üretti.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı. Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

1.84 cm boyundaki golcü oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Vincent Aboubakar'a sürpriz telefon! Fenerbahçe...

Kamerun Milli Takımı ile 95 maça çıkan Aboubakar, rakip fileleri 35 kez sarstı. Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro...

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