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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Güvenlik görevlisi bana saldırdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını söyledi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:38
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mert Hakan Yandaş: Güvenlik görevlisi bana saldırdı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan, "Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz... Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi... Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun." şeklinde konuştu.


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