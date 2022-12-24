Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası Jorge Jesus: Kırmızı kart sonrası her şey değişti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: 11'e 11 oynanıyorken dengeli bir oyun vardı, kırmızı kart sonrasında dengeyi yakalayamadık. 3 maç üst üste kırmızı kart görüyoruz ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler, 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi.

Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor.