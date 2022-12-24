Fenerbahçe'de krallar iş başında

Jorge Jesus, Trabzonspor karşısında formda Joshua King ile Michy Batshuayi ikilisini bozmayacak. İstanbulspor ile oynanan kupa maçında ileri uçta birlikte oynayan iki oyuncudan King 1 gol+2 asist üretirken, Batshuayi 2 kez fileleri sarsmıştı... Dünya Kupası'nda sakatlık yaşayan ve hazırlıklara geç dahil olan Enner Valencia ise yedek soyunacak. Maçın gidişatına göre 'yedek kuvvet' olarak bekleyecek... Bir başka formda isim İrfan Can Kahveci sol kanatta hem asist üretmeye çalışacak. Hem de uzaktan şutlarla ve frikiklerde gol kovalayacak... Savunmanın ise Serdar Aziz, Gustavo ve Szalai ile 3'lü çıkma ihtimali güçlü. Ön liberoda Arao ile Crespo yer alacak. Lincoln ve Ferdi kanatları kontrol edecek.