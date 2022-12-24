Aboubakar hamlesi!

Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor... Kamerunlu forvetin menajeri ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı iddialar arasında... Cristiano Ronaldo ile pazarlık halinde olan Suudi ekibinin, Portekizli yıldızı renklerine bağlaması halinde 30 yaşındaki Vincent Aboubakar'ın ayrılmasına izin vereceği belirtildi.



GOL UZMANI

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Aboubakar kariyerinde 347 maçta 136 gol+46 asist üretti... Transferde Aboubakar'ın isteyeceği ücret ve Al Nassr'ın tavrının da belirleyici olması bekleniyor... Sarı-lacivertli ekipte Joao Pedro'nun yaşadığı ciddi sakatlık sonrası forvete takviye yapılması gündeme gelmişti. Son karar ise ocak ayında verilecek.