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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Şu anda kulüpsüz olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la transfer görüşmesi yaptığı ifade edilirken Fenerbahçe de bu transferin sonucunu merakla bekliyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 10:10
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo transferi için anlaşma zemini yakalaması, Fenerbahçe'yi umutlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Al-Nassr'ın yıldızı Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biriydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte kulübü, Kamerunlu golcünün ayrılığına onay vermeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Sarı-lacivertliler, Aboubakar ile prensip anlaşmasına zaten varmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Yönetim, tecrübeli forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Aboubakar'ı geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Al-Nassr'ın bu teklife olumlu yaklaşma ihtimali var.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Vincent Aboubakar konusunda tek sıkıntı, Vallecano'nun da devrede olması.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

İspanyol basınına göre kırmızı-beyazlılar da Kamerunlu yıldızın durumunu yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Ancak forvet hattında zaten Falcao, Camello ve Martin varken bir de Espanyol'un golcüsü Raul de Tomas'la ocak için söz kesen Vallecano'nun, Aboubakar için girişimde bulunmama ihtimali yüksek.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Aboubakar, Kamerun formasıyla mücadele ettiği 2022 Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir performansa imza attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Yıldız futbolcu süre aldığı karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

VINCENT ABOUBAKAR KİMDİR?

22 Ocak 1992 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Profesyonel futbol kariyerine Coton Sport FC'de başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

2021'de bedelsiz olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada görev alan Aboubakar, 35 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

Tecrübeli isim 9 da asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Aboubakar müjdesi! Ronaldo'nun transferi...

1.84 cm boyundaki golcü oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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