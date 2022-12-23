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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Dünya Kupası arasının ardından çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, transfere de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerin, Yunan futbolcu Konstantinos Koulierakis için fiyat sorduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 08:25
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arası sonrası liglere dönüş yapılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Ligin kalan maçlarında da aynı performansı göstermek isteyen sarı-lacivertliler, çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Fenerbahçe'de bir yandan da eksik mevkilere takviye çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Transfer için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim geliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Fenerbahçe ile ilgili bir transfer dedikodusu da Komşu'dan geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Yunan medyası sarı-lacivertlilerin, PAOK'a 21 yaşındaki genç stoper Konstantinos Koulierakis için fiyat sorduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Ancak resmi görüşmelerin başlamadığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

KONSTANTINOS KOULIERAKIS KİMDİR?

28 Kasım 2003 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Profesyonel futbol kariyerine PAOK altyapısında başladı. Bu sezon A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Defans hattında görev yapan Koulierakis, stoper mevkisinde oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Genç futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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