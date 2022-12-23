TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Koulierakis için fiyat sordu!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arası sonrası liglere dönüş yapılıyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arası sonrası liglere dönüş yapılıyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına lider girmişti.
Ligin kalan maçlarında da aynı performansı göstermek isteyen sarı-lacivertliler, çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe'de bir yandan da eksik mevkilere takviye çalışmaları devam ediyor.
Transfer için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerin gündemine birçok isim geliyor.
Fenerbahçe ile ilgili bir transfer dedikodusu da Komşu'dan geldi.
Yunan medyası sarı-lacivertlilerin, PAOK'a 21 yaşındaki genç stoper Konstantinos Koulierakis için fiyat sorduğu ifade edildi.
Ancak resmi görüşmelerin başlamadığı vurgulandı.
KONSTANTINOS KOULIERAKIS KİMDİR?
28 Kasım 2003 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine PAOK altyapısında başladı. Bu sezon A takıma yükseldi.
Defans hattında görev yapan Koulierakis, stoper mevkisinde oynuyor.
Genç futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
1 kez Yunanistan Milli Takımı forması da giyen Koulierakis'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...