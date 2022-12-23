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Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Son dakika spor haberleri... Spor kulüplerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin esasları belirleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Altyapı ve A Takım tesislerini taşımak için çalışma yapan Fenerbahçe ve Galatasaray'a da iyi haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 10:55
Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanma sınırlamalarından muafiyetlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Yönetmelikte 22 Nisan 2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 20'nci maddesinin 5'inci fıkrasında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamaları muafiyetlerinin düzenlendiği belirtildi.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Yönetmeliğe göre;

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, kanundaki sınırlamalardan muaf tutulacak.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Akşam'da yer alan habere göre ise yönetmelik değişikliği bütün takımları ilgilendirse de en çok Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etkileyecek.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

İki kulüp, altyapı ve A Takım tesislerini taşımak için çalışma yapıyor.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi'nde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınacak.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Borçlanma sınırlamalarından muafiyet hallerinde, genel kurul toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin tüzük veya esas sözleşme hükümleri uygulanacak.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediğinin veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığının tespiti halinde, ilgililer 7405 sayılı kanunda belirtilen yaptırımlara maruz kalacak.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195'inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hakimiyeti bulunan kişilere borç veremeyecek.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamayacak, sorumluluk yüklenemeyecek ve borçlarını devralamayacak.

Spor kulüplerinin borçlanma limitlerine dair yönetmelik yayınlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkili olacak.

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