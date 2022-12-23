Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıktı.
Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıktı.
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.
Bu sezon yaşanan sakatlıklardan dolayı oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus'un doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte iç transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, sezonun yükselen yıldızlarından Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Altay Bayındır ile de yeni sözleşme görüşmelerini hızlandırdı.
Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'la ilgili yeni bir kriz doğdu.
Sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Ciddi bir problemi olmayan 24 yaşındaki kalecinin yerine İrfan Can Eğribayat sahaya çıkarken, Altay'ın esas probleminin ise kontrat olduğu iddia edildi.
Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 4.5 milyon TL kazanan başarılı kaleci yıllık 25 milyon TL talep ettiği için taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.
Altay'ın ayrıca sözleşmesine 10 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi ekletmek istemesi görüşmeleri tıkadı.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altay Bayındır ile yeniden bir araya gelerek yeni görüşmeler yapacağı ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Altay, kalesinde 25 gol gördü.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Altay; Arabayatağı, Bursa Yol ve Ankaragücü altyapılarında da forma giydi.
Milli kaleci, 2015 yılında Ankaragücü A takımına yükseldi.
Başkent ekibinin formasını 3.5 sezon boyunca terleten 24 yaşındaki eldiven, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerdeki 4 sezonunu geçiren Altay Bayındır, milli takımın kalesini ise 5 kez korudu.
Başarılı kalecinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.