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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde sözleşme uzatmak istenen isimlerden birisi de Altay Bayındır'dı. Milli kaleci maaş olarak 25 milyon TL'den aşağı inmezken diğer isteği görüşmeleri tıkayan faktör oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 15:27
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıktı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Cumartesi günü Süper Lig'de Trabzonspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Kanarya'da ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Bu sezon yaşanan sakatlıklardan dolayı oldukça sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle kadrosunu genişletmek istiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren yönetimin, teknik direktör Jorge Jesus'un doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerle birlikte iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Sarı-lacivertliler, sezonun yükselen yıldızlarından Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Altay Bayındır ile de yeni sözleşme görüşmelerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır'la ilgili yeni bir kriz doğdu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Sarı-lacivertlilerin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Ciddi bir problemi olmayan 24 yaşındaki kalecinin yerine İrfan Can Eğribayat sahaya çıkarken, Altay'ın esas probleminin ise kontrat olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Mukavelesi sezon sonunda bitecek olan ve yıllık 4.5 milyon TL kazanan başarılı kaleci yıllık 25 milyon TL talep ettiği için taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Altay'ın ayrıca sözleşmesine 10 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi ekletmek istemesi görüşmeleri tıkadı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Altay Bayındır ile yeniden bir araya gelerek yeni görüşmeler yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Altay, kalesinde 25 gol gördü.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Altay; Arabayatağı, Bursa Yol ve Ankaragücü altyapılarında da forma giydi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Milli kaleci, 2015 yılında Ankaragücü A takımına yükseldi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın o isteği görüşmeleri tıkadı!

Başkent ekibinin formasını 3.5 sezon boyunca terleten 24 yaşındaki eldiven, 2019 yılında 1.5 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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