Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligde liderlik koltuğunda yer alırken; UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16'ya kalma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu Altay Bayındır'ın sözleşmesi biterken, mukavele görüşmeleri ise devam ediyor. 24 yaşındaki file bekçisine son olarak İtalyan devi talip oldu. Yıldız kalecinin ise bu transferdeki şartı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

F.Bahçe, Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi başladı ve 14 hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa'da da başarılı bir performans gösterdi ve son 16'ya kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Kanarya'da Altay Bayındır'ın sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Genç file bekçisi, gelecek planlarına şimdiden başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Bu istek, F.Bahçe tarafından kabul görmemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında 2 isim daha var.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Bunlardan biri Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Öbür isim ise M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer...

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır, bu hafta içinde F.Bahçe'ye imza atmazsa, 1 Ocak itibarıyla istediği takımla anlaşma hakkını elde edecek ve bonservissiz gidebilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Altay, 2011 yazında Arabayatağı altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

1 yıl sonra Bursa Yol altyapısına geçen genç kaleci, 2013 yazında Ankaragücü altyapısında geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Başkent temsilcisinin altyapısında 1.5 yıl forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Ankaragücü'nün kalesini 4.5 yıl koruyan Altay, 2019 yazında 1.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 25 gol gördü.

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