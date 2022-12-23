FENERBAHÇE HABERLERİ | İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İşte transfer şartı

F.Bahçe, Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi başladı ve 14 hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa'da da başarılı bir performans gösterdi ve son 16'ya kaldı.
F.Bahçe, Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi başladı ve 14 hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa'da da başarılı bir performans gösterdi ve son 16'ya kaldı.
Genç file bekçisi, gelecek planlarına şimdiden başladı.
Milli eldiven için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki kalecinin kendisiyle ilgilenen Inter'e ilk 11'de oynama şartı koştuğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda bir türlü anlaşamayan Altay, 25 milyon TL istemişti.
Bu istek, F.Bahçe tarafından kabul görmemişti.
İtalyan ekibinin kaleci adayları arasında 2 isim daha var.
Bunlardan biri Bournemouth forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı Neto...
Öbür isim ise M.Gladbach'ın kalesini koruyan 34 yaşındaki Yann Sommer...
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
Altay Bayındır, 14 Nisan 1998'de Bursa'da dünyaya geldi.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Altay, 2011 yazında Arabayatağı altyapısına transfer oldu.
1 yıl sonra Bursa Yol altyapısına geçen genç kaleci, 2013 yazında Ankaragücü altyapısında geçti.
Başkent temsilcisinin altyapısında 1.5 yıl forma giydikten sonra A takıma yükseldi.
Ankaragücü'nün kalesini 4.5 yıl koruyan Altay, 2019 yazında 1.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 25 gol gördü.
24 yaşındaki file bekçisi, 12 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay'ın güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...