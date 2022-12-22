Haberler Fenerbahçe "Liderliği koruyacağız"

"Liderliği koruyacağız"

Jorge Jesus, “Birinciliğimizi korumak istiyoruz”; Batshuayi, “Hocamızın dediklerini yapıp, kazanmaya çalışacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
"Liderliği koruyacağız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek ara sonrası startı 'turla' veren Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor derbisine çevrildi... Hedef, Süper Lig'e de 3 puanla başlayıp, zirvede kalmak... Teknik direktör Jorge Jesus, Trabzon'da kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini dile getirerek, "Trabzonspor son şampiyon. Saygı duyuyoruz ancak biz de bu sezon aynı hedef için mücadele ediyoruz. Kazanıp, birinciliğimizi korumak istiyoruz" dedi.

GOLLERİNE ARA VERMEDİ
Kupa maçında attığı 2 golle formunu koruduğunu gösteren Michy Batshuayi de takımda havanın çok iyi olduğunu belirterek, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi konsantre olmalıyız. Hocamızın bizden istediklerini sahada ortaya koyarak, tüm gücümüzle maçı kazanmak için çalışacağız" diye konuştu... Süper Lig'in ilk bölümünde 7 maçta 5 gol+1 asist üreten Batsman, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil Fenerbahçe'de 10 gol+1 asistle oynuyor.

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