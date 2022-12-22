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Kral'dan gözdağı

Sakatlıktan döndükten sonra 5 maçta 4 gol ve 2 asist üreten Joshua King: Hafta sonu için sabırsızlanıyorum.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Kral'dan gözdağı

Joshua King bir döndü pir döndü... Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, İstanbulspor'a karşı kupada 1 gol+2 asistle şov yaparken, Trabzonspor'a gözdağı verdi... King; Vallecano, Villarreal ve Salernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında da fileleri sarsmıştı. Cumartesi günü Jesus'un en önemli kozlarından birisi olacak olan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye büyük maçlar için geldim; Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi... Hafta sonu oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum" diyerek meydan okudu...

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