Kral'dan gözdağı

Joshua King bir döndü pir döndü... Sakatlığını atlatan Norveçli yıldız, İstanbulspor'a karşı kupada 1 gol+2 asistle şov yaparken, Trabzonspor'a gözdağı verdi... King; Vallecano, Villarreal ve Salernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında da fileleri sarsmıştı. Cumartesi günü Jesus'un en önemli kozlarından birisi olacak olan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye büyük maçlar için geldim; Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi... Hafta sonu oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum" diyerek meydan okudu...