Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 biletini kapan Fenerbahçe'de Joshua King, performansıyla sahanın yıldızı oldu. Sakatlık sonrası çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Rayo Vallecano, Villarreal, Salernitana ve İstanbulspor karşılaşmalarında fileleri sarstı. İşte 'Kral'ın sırrı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 08:56
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 yenerek son 16 biletini kapan Fenerbahçe'de Joshua King, performansıyla sahanın yıldızı oldu.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Uzun süren sakatlığının ardından çok hırslı dönen Norveçli santrfor, önceki gün Kadıköy'de 1 gol, 2 asistle maça damgasını vurdu.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Sakatlık sonrası çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Rayo Vallecano, Villarreal, Salernitana ve İstanbulspor karşılaşmalarında fileleri sarstı.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Sabah'ın haberine göre tecrübeli oyuncu formuyla, sakat Joao Pedro'nun yerine forvet arayan Jesus'un içini rahatlattı ve "Pedro yoksa ben varım" mesajı verdi.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

DÜNYA KUPASI'NDA TATİL YAPMADI

Joshua King'in 2,5 ay süren sakatlığı moralleri bozmuştu.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Fakat King'in Dünya Kupası'na verilen arada her gün özel bir program dahilinde çalışması fizik olarak iyi duruma gelmesini sağladı.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

İstanbulspor maçındaki diri, kuvvetli görüntüsü dikkat çekerken tatil yapmayıp çalışmasının meyvelerini sakatlık dönüşü ilk resmi maçta aldı.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ

"Transfer edildiği günden beri beklentisi en yüksek oyuncu oldu ama iki önemli sakatlık geçirdi.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Form tutması ve takımın bir parçası olması için uzun süre geçti.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Oyun düzeni içinde görünmez gözükse de saha içinde 'avcı' karakterinde.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

En ufak hatayı, boşluğu gözünden kaçırmıyor ve değerlendiriyor.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Sadece golün değil pozisyonun da bir parçası.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Batshuayi ve Valencia ile birlikte 3 günde 1 maç serisinde Jesus'un elini rahatlatacak en önemli oyunculardan biri."

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Joshua King Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olmuştu.

İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!

Norveçli futbolcu uzun süreli sakatlık geçirmişti.

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