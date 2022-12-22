Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürdü!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma, koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, çabukluk çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.