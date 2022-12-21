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TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Samet Akaydın için gün sayıyor. Teknik direktör Jorge Jesus’un da çok istediği Adana Demirsporlu stopere ödeyeceği yıllık ücret de ortaya çıktı. Başarılı stoper, Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok kazanan yerli futbolcu olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardığı milli stoper Samet Akaydın'da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Fenerbahçe'den yılda 20 milyon TL alacağı iddia edilen Samet Akaydın, bu paraya imza atması durumunda İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok para kazanan yerli oyuncu olacak.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Samet Akaydın zaman zaman hücuma çıkarak attığı gollerle de değerine değer katmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Samet'in transferini teknik direktör Jorge Jesus da çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

3'lü savunmada daha fazla stoper alternatifine ihtiyaç duyduğunu yönetime bildirdiği de ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Samet Akaydın'ın yerli stoper olması, Fenerbahçe için transferde en önemli etmen konumunda.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Fenerbahçe'nin bu transfer için Adana Demirspor'a 4 milyon Euro garanti para ile birlikte 800 bin Euro bonus ödeyeceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Ancak bonusun şartlarının ne olduğu henüz bilinmiyor.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

28 yaşında ve 1.90 boyunda olan Samet Akaydın, hem yüksek toplarda hem de yerden güven veren bir stoper.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Samet Akaydın Milli Takım'a da düzenli olarak çağrılmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Samet bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

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