TRANSFER HABERİ: Samet Akaydın Fenerbahçe'ye rekorla gelecek!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardığı milli stoper Samet Akaydın'da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardığı milli stoper Samet Akaydın'da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'den yılda 20 milyon TL alacağı iddia edilen Samet Akaydın, bu paraya imza atması durumunda İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok para kazanan yerli oyuncu olacak.
Geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi.