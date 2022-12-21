Haberler Fenerbahçe Son şampiyona saygı duyuyoruz

Son şampiyona saygı duyuyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonunda mutluydu. Portekizli çalıştırıcı "Takımımız kalitesini gösterdi. Hazırlık maçlarında da iyi performanslar sergilemiştik. 3 gol atarak kazandık. Daha fazla da olabilirdi. 5-6 gol atabilirdik. Savunmada da maç boyunca sağlam durduk. Çalıştıklarımızı sahada gördük. VAR olsaydı penaltımız verilirdi" ifadelerini kullandı. Jesus, ligde Trabzonspor ile oynayacakları maç için de şunları söyledi: "Dengeli bir lig. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Bu ligde şampiyon olabilecek kapasitemiz var. 4-5 takım var bu şekilde. Trabzonspor'a, son şampiyonu saygı duyuyoruz. Zor bir maç olacak"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Son şampiyona saygı duyuyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonunda mutluydu. Portekizli çalıştırıcı "Takımımız kalitesini gösterdi. Hazırlık maçlarında da iyi performanslar sergilemiştik. 3 gol atarak kazandık. Daha fazla da olabilirdi. 5-6 gol atabilirdik. Savunmada da maç boyunca sağlam durduk. Çalıştıklarımızı sahada gördük. VAR olsaydı penaltımız verilirdi" ifadelerini kullandı. Jesus, ligde Trabzonspor ile oynayacakları maç için de şunları söyledi: "Dengeli bir lig. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Bu ligde şampiyon olabilecek kapasitemiz var. 4-5 takım var bu şekilde. Trabzonspor'a, son şampiyonu saygı duyuyoruz. Zor bir maç olacak"

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