Samet bitti bitiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası arası öncesinde stoper mevkiinde sayısal eksiklik olduğundan bahsetmişti. Bunu hazırlık maçlarında da tekrarlamıştı. Portekizli hocanın önüne yerli-yabancı birçok isim gitti. Deneyimli çalıştırıcı bu bölgeye yerli bir isimle takviye yapmayı planlıyor. Önüne getirilen isimler arasından Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı seçti. Fenerbahçe 28 yaşındaki stoperin önce kulübüyle masaya oturdu. 4.5 milyon euro'ya kulüpler el sıkıştı. Samet Akaydın ile de görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Transfer dönemi açıldığında Samet'in çubuklu formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor.