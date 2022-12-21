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Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, zorlu derbinin hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 19:37
Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Altay Bayındır ile Arda Güler idmanın tamamında takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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