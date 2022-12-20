Haberler Fenerbahçe Miguel Crespo'ya Sevilla talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Miguel Crespo'ya Sevilla talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11 için vazgeçilmezleri arasına giren Miguel Crespo için Avrupa'dan sürekli olarak talip çıkıyor. Daha önce İtalyan ekibi Napoli'nin gözüne kestirdiği ve sonrasında Fransa'dan Marsilya'nın transfer yarışına dahil olduğu Crespo için bu kez İspanya'nın köklü kulübü Sevilla devreye girdi. İşte teklif etmeyi düşündükleri rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 20:32 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 20:34
Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Geçtiğimiz sezon başında sarı lacivertli kulübün Portekiz ekibi Estoril'den renklerine bağladığı Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

26 yaşındaki Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

NAPOLI TRANSFER LİSTESİNE EKLEDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan ve 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Portekizli oyuncu kısa süre önce İtalyan temsilcisi Napoli'nin dikkatini çekmişti.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

İtalyan basınında çıkan haberlerde Napoli'nin Crespo'yu beğendiği ve kesin kararını vermek için ocak ayına kadar izleyeceği yazılmıştı.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Napoli daha önce Fenerbahçe'den Kim Min Jae ve Eljif Elmas'ı renklerine katmıştı.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

A. MADRID HALA PEŞİNDE

Miguel Crespo'ya talip olan ekiplerden bir diğeri de Atletico Madrid.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

İspanyol ekibi, Crespo'yla sezon başında da ilgilenmiş ve 8 milyon euro'luk bir teklif yollamıştı.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Kırmızı beyazlılar Fenerbahçe'nin geri çevirdiği bu teklifi daha sonra güncellemiş ve 10 milyon euro'ya çıkarmıştı.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

A. Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye Crespo'nun bir sonraki satışından da % 20 pay vermeyi teklif etmişti.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

BU KEZ FRANSA'DAN MARSİLYA...

Napoli ve A. Madrid'in Crespo'yu istemelerinin ardından Borussia Dortmund ve Inter isimleri de gündeme gelmişti ki Fransa basını flaş bir iddia ile dikkat çekti.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Haberlerde, Marsilya'da Gerson'un Flamengo'ya transferinin söz konusu olduğu ve yerine düşünülen ismin de Miguel Crespo olduğu iddia edildi.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

VE EN SON SEVILLA

Crespo'yu transfer listesin ekleyen son ekip İspanya'nın diğer bir köklü takımı Sevilla oldu. İspanyol medyası, kadrosuna takviye yapmayı planlayan La Liga ekibi Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğunu yazdı.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Sevilla'nın Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Miguel Crespo'ya İspanyol devi talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.

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