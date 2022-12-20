Miguel Crespo'ya Sevilla talip oldu! İşte yapmayı düşündükleri teklif

Geçtiğimiz sezon başında sarı lacivertli kulübün Portekiz ekibi Estoril'den renklerine bağladığı Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri.
Geçtiğimiz sezon başında sarı lacivertli kulübün Portekiz ekibi Estoril'den renklerine bağladığı Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri.
26 yaşındaki Miguel Crespo'nun sergilediği performans Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.
NAPOLI TRANSFER LİSTESİNE EKLEDİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 resmi maça çıkan ve 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Portekizli oyuncu kısa süre önce İtalyan temsilcisi Napoli'nin dikkatini çekmişti.
İtalyan basınında çıkan haberlerde Napoli'nin Crespo'yu beğendiği ve kesin kararını vermek için ocak ayına kadar izleyeceği yazılmıştı.
Napoli daha önce Fenerbahçe'den Kim Min Jae ve Eljif Elmas'ı renklerine katmıştı.
A. MADRID HALA PEŞİNDE
Miguel Crespo'ya talip olan ekiplerden bir diğeri de Atletico Madrid.
İspanyol ekibi, Crespo'yla sezon başında da ilgilenmiş ve 8 milyon euro'luk bir teklif yollamıştı.
Kırmızı beyazlılar Fenerbahçe'nin geri çevirdiği bu teklifi daha sonra güncellemiş ve 10 milyon euro'ya çıkarmıştı.
A. Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye Crespo'nun bir sonraki satışından da % 20 pay vermeyi teklif etmişti.
BU KEZ FRANSA'DAN MARSİLYA...
Napoli ve A. Madrid'in Crespo'yu istemelerinin ardından Borussia Dortmund ve Inter isimleri de gündeme gelmişti ki Fransa basını flaş bir iddia ile dikkat çekti.
Haberlerde, Marsilya'da Gerson'un Flamengo'ya transferinin söz konusu olduğu ve yerine düşünülen ismin de Miguel Crespo olduğu iddia edildi.
VE EN SON SEVILLA
Crespo'yu transfer listesin ekleyen son ekip İspanya'nın diğer bir köklü takımı Sevilla oldu. İspanyol medyası, kadrosuna takviye yapmayı planlayan La Liga ekibi Sevilla'nın, Miguel Crespo'ya talip olduğunu yazdı.
Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği ifade edildi.
Sevilla'nın Miguel Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öne sürüldü.
Crespo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında sona erecek.