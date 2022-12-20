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Fenerbahçeli Joshua King İstanbulspor maçı sonrası konuştu!

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı lacivertlilerde Joshua King karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 23:23
Fenerbahçeli Joshua King İstanbulspor maçı sonrası konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin Norveçli yıldız oyuncusu Joshua King açıklamalarda bulundu.

King'in sözleri;

Joshua King: "2 asist yaptım, 1 gol attım. İyi bir maçtı. Ligde lideriz. Avrupa'da devam ediyoruz. Kupada tur atladık. Her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İşimizi yapıyoruz. İhtiyacımız olan galibiyetle soyunma odasına geri döndük. "Fenerbahçe'ye büyük maçlar için geldim. Hafta sonu oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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