Fenerbahçeli Joshua King İstanbulspor maçı sonrası konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe'nin Norveçli yıldız oyuncusu Joshua King açıklamalarda bulundu.

King'in sözleri;

Joshua King: "2 asist yaptım, 1 gol attım. İyi bir maçtı. Ligde lideriz. Avrupa'da devam ediyoruz. Kupada tur atladık. Her turnuvayı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. İşimizi yapıyoruz. İhtiyacımız olan galibiyetle soyunma odasına geri döndük. "Fenerbahçe'ye büyük maçlar için geldim. Hafta sonu oynayacağımız maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.