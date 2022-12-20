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Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, önemli açıklamalarda bulundu. İsmial, Jorge Jesus ve ekibi hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, diğer yandan da şampiyon olmaları halinde ne yapacağını açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 10:31
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, gündeme dair açıklamalar yaptı. Lig yarışından, kendi performansına, teknik direktör Jorge Jesus'tan yaklaşan Trabzonspor maçına kadar birçok konuda değerlendirme yapan İsmail, camia olarak şampiyonluğu çok istediklerini belirtti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

8 yıllık bir hasret olduğunu dile getiren genç orta saha, "Camiada yıllardır özlemi duyulan bir şampiyonluk var. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamak.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Sezona iyi bir başlangıç yapmıştık. Dünya Kupası arasından sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek hedef şampiyonluktur. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz noktaya şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Kariyerinde yaşadığı yükselişi anlatan 23 yaşındaki yıldız, "Mutluluk seviyesini en üst seviyede yaşadığım bir sene oldu. Hayalimin ötesinde bir sezon yaşıyorum.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Yaşadığım anları hayal bile edemezdim, bugün geldiğim noktanın hayalini kurmak istesem yaşadıklarım aklımdan dahi geçmezdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Başarının yolu çalışmaktan geçiyor. Yazın tatil yapmadım, bu sezonun hayalini kurarak tamamen çalışarak geçirdim.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Çok şükür ki çalışmalarımın meyvelerini bu sezon topluyorum. Fenerbahçe forması giymek, Milli takıma seçilmek, milli takımla ilk maçımda gol atmak inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Çıkan transfer haberlerini de yorumlayan İsmail Yüksek, "Benim için şu anda önemli olan Fenerbahçe.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Avrupa kulüpleriyle anılmak tabii ki güzel. Ama tek odak noktam Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak" yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

"JESUS İLE GELİŞİYORUM"
Teknik direktör Jorge Jesus ile çalışmanın kendisi için avantaj olduğunu dile getiren İsmail Yüksek, "Jorge Jesus ve ekibi gerçekten inanılmaz tecrübeli. Saha içi koordinasyonunu çok iyi sağlayan bir ekip.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Onlarla birlikte daha çok geliştiğimi hissediyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Hocanın öyle bir saha yönetme şekli var ki maç içinde saha içini bırakıp kenardaki oyuncuları bile kontrol edebiliyor, ısınırken bile kaçamazsınız.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Antrenmanda yoruldum, biraz dinleneyim isteseniz bunu bu ekiple yapamazsınız.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Hoca saha içinde tam bir otoriter. Saha dışında da babacan ve şefkatli bir isim.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Şampiyon olduğumuzda Jorge Jesus ve tüm takım arkadaşlarımla çektireceğimiz fotoğrafı aile fotoğrafı olarak odama koyacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

"DINAMO KIEV'İ UNUTAMIYORUM"
Milliyet'e konuşan İsmail, sezon başında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev karşısında gördüğü kırmızı kartı anlatan İsmail Yüksek, "Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçım olan Dinamo Kiev ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını, kırmızı kart yediğim ikinci Dinamo Kiev maçını unutamıyorum.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Maça çok iyi başlamıştım, taraftarlarla birlikte takım olarak çok farklı bir seviyeye geçiyorduk. Oyuna kaptırdım kendimi, bir anlık konsantrasyon eksikliği nedeniyle kırmızı kart görerek takımı eksik bıraktım.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."

Kesinlikle kendimi hatalı görüyorum. En çok şaşırdığım şey de kırmızı kart gördükten sonra hocamız benimle hiçbir şey yaşanmamış gibi devam etti.

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