Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten itiraf geldi! "Şampiyon olduğumuzda..."
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, önemli açıklamalarda bulundu. İsmial, Jorge Jesus ve ekibi hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, diğer yandan da şampiyon olmaları halinde ne yapacağını açıkladı. İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, gündeme dair açıklamalar yaptı. Lig yarışından, kendi performansına, teknik direktör Jorge Jesus'tan yaklaşan Trabzonspor maçına kadar birçok konuda değerlendirme yapan İsmail, camia olarak şampiyonluğu çok istediklerini belirtti.
8 yıllık bir hasret olduğunu dile getiren genç orta saha, "Camiada yıllardır özlemi duyulan bir şampiyonluk var. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamak.
Sezona iyi bir başlangıç yapmıştık. Dünya Kupası arasından sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz.
Fenerbahçe'nin olduğu yerde tek hedef şampiyonluktur. Hocamızın isteklerini sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz noktaya şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
Kariyerinde yaşadığı yükselişi anlatan 23 yaşındaki yıldız, "Mutluluk seviyesini en üst seviyede yaşadığım bir sene oldu. Hayalimin ötesinde bir sezon yaşıyorum.
Yaşadığım anları hayal bile edemezdim, bugün geldiğim noktanın hayalini kurmak istesem yaşadıklarım aklımdan dahi geçmezdi.
Başarının yolu çalışmaktan geçiyor. Yazın tatil yapmadım, bu sezonun hayalini kurarak tamamen çalışarak geçirdim.
Çok şükür ki çalışmalarımın meyvelerini bu sezon topluyorum. Fenerbahçe forması giymek, Milli takıma seçilmek, milli takımla ilk maçımda gol atmak inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.
Avrupa kulüpleriyle anılmak tabii ki güzel. Ama tek odak noktam Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak" yorumunu yaptı.
"JESUS İLE GELİŞİYORUM" Teknik direktör Jorge Jesus ile çalışmanın kendisi için avantaj olduğunu dile getiren İsmail Yüksek, "Jorge Jesus ve ekibi gerçekten inanılmaz tecrübeli. Saha içi koordinasyonunu çok iyi sağlayan bir ekip.
Onlarla birlikte daha çok geliştiğimi hissediyorum. Her gün yeni şeyler öğreniyorum. Hocanın öyle bir saha yönetme şekli var ki maç içinde saha içini bırakıp kenardaki oyuncuları bile kontrol edebiliyor, ısınırken bile kaçamazsınız.
Antrenmanda yoruldum, biraz dinleneyim isteseniz bunu bu ekiple yapamazsınız.
Hoca saha içinde tam bir otoriter. Saha dışında da babacan ve şefkatli bir isim.
Şampiyon olduğumuzda Jorge Jesus ve tüm takım arkadaşlarımla çektireceğimiz fotoğrafı aile fotoğrafı olarak odama koyacağım" ifadelerini kullandı.
"DINAMO KIEV'İ UNUTAMIYORUM" Milliyet'e konuşan İsmail, sezon başında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev karşısında gördüğü kırmızı kartı anlatan İsmail Yüksek, "Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçım olan Dinamo Kiev ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını, kırmızı kart yediğim ikinci Dinamo Kiev maçını unutamıyorum.
Maça çok iyi başlamıştım, taraftarlarla birlikte takım olarak çok farklı bir seviyeye geçiyorduk. Oyuna kaptırdım kendimi, bir anlık konsantrasyon eksikliği nedeniyle kırmızı kart görerek takımı eksik bıraktım.
Kesinlikle kendimi hatalı görüyorum. En çok şaşırdığım şey de kırmızı kart gördükten sonra hocamız benimle hiçbir şey yaşanmamış gibi devam etti.
Beni o maçtan sonra kiralık da gönderebilirdi. Hocama teşekkür ederim, bana güvenmeye devam etti" dedi.