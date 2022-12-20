Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

"Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı. Birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim. Ve kısa süre önce hamile olduğumu öğrendim."