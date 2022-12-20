Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Dünya Kupası arası sonrası yeniden start alacak lig ve kupa maçları için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon birçok futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.
Dünya Kupası arası sonrası yeniden start alacak lig ve kupa maçları için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon birçok futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.
Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak kalan isimlerden biri de Luan Peres olmuştu.
Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpması sonrası sakatlanmış ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.
Sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Peres'ten beklenen haber geldi.
Deneyimli oyuncu, yaklaşık 3 aylık aranın ardından sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Luan Peres'in hedefi Galatasaray derbisi...
YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA ADAPTE EDİLECEK
Rehabilitasyon süreci süren Brezilyalı stoper sakatlığının tekrarlamaması için yavaş yavaş takıma adapte edilecek.
Peres'in ilk 11 için tam hazır hale Galatasaray derbisinden önce gelmesi bekleniyor.
AYASOFYA UĞURU
Hamile olan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, bebeği ile ilgili Ayasofya detayını paylaştı:
"Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı. Birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim. Ve kısa süre önce hamile olduğumu öğrendim."
Luan Peres bu sezon 10 maçta forma giydi.
28 yaşındaki futbolcu 1 asist kaydetti.
Brezilyalı stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.