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Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta sakatlanan ve o tarihten bu yana forma giyemeyen Luan Peres, takımla çalışmalara başladı. Teknik heyet, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Brezilyalı futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:15
Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Dünya Kupası arası sonrası yeniden start alacak lig ve kupa maçları için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon birçok futbolcusunu sakatlığa kurban verdi.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süredir uzak kalan isimlerden biri de Luan Peres olmuştu.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Brezilyalı stoper, UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta bacağını kale direğine çarpması sonrası sakatlanmış ve o tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Peres'ten beklenen haber geldi.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Deneyimli oyuncu, yaklaşık 3 aylık aranın ardından sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Luan Peres'in hedefi Galatasaray derbisi...

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

YAVAŞ YAVAŞ TAKIMA ADAPTE EDİLECEK

Rehabilitasyon süreci süren Brezilyalı stoper sakatlığının tekrarlamaması için yavaş yavaş takıma adapte edilecek.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Peres'in ilk 11 için tam hazır hale Galatasaray derbisinden önce gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

AYASOFYA UĞURU

Hamile olan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, bebeği ile ilgili Ayasofya detayını paylaştı:

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

"Luan ile en büyük dileğimiz, bir bebeğimizin olmasıydı. Birçok yolu denedik ancak bir türlü hamile kalamadım. Büyülendiğim Ayasofya Camii'nde anne olabilmeyi tüm kalbimle diledim. Ve kısa süre önce hamile olduğumu öğrendim."

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

Luan Peres bu sezon 10 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den Luan Peres kararı! Galatasaray derbisinden önce...

28 yaşındaki futbolcu 1 asist kaydetti.

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