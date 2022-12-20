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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri!

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, hafta sonu oynanacak Trabzonspor derbisiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 23:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan Trabzonspor derbisi sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek üst tura yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, galibiyeti değerlendirdi. Öte yandan Jesus, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Jorge Jesus: Takımımız bugün almış olduğu galibiyetle birlikte, 5 haftalık arayı nasıl değerlendirdiğini gösterdi. Bu verilen arada bazı hazırlık maçları oynamıştık, kaliteli oyunlar oynamıştık. 3 gol attık ama 5-6 da olabilirdi.

Çok fazla pozisyon ürettik. Takımımız özgüvenli, savunmamız sağlam. İstediklerimizi sahaya yansıtmayı başardık.

"TRABZONSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Trabzonspor ile zor bir maç olacak. Bunu rakipten bağımsız söylüyorum. Türkiye'de oynanan her maç zor. Türkiye Ligi, çok dengeli bir lig.

Liderliğimizi korumak istiyoruz. Bu ligde şampiyon olacak gücümüz olduğumuzu biliyoruz. Son şampiyon Trabzonspor'a saygı duyuyoruz, onlar çok iyi bir takım.

Hiçbir teknik direktör takımının seviyesini yeterli görmez. Maçın çoğunluğunda istediklerimizi uyguluyoruz. İyi bir seviyedeyiz. Oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz.

VAR olsaydı bugün bir penaltımız verilirdi, bir sonraki turda olacak ama bugün yoktu.

Sakatlıktan dönen King, Emre Mor, Valencia bugün oynadı. İyi bir görüntü sergilediler. Altay'ın sakatlığı da umarım bir an önce biter.

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