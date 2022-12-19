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Jorge Jesus sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus müjdesini başkanvekili Erol Bilecik verdi. Bilecik, “Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı devam ediyor. Sezon sonuna kadar burada olacağı net” diyerek spekülasyonları bitirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Jorge Jesus sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi... Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki buluşmada Jorge Jesus'la ilgili Brezilya Milli Takımı iddialarını değerlendiren Bilecik, "Bize ulaşan herhangi bir şey söz konusu değil. Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Sezon sonuna kadar hocamızın burada olacağı net" diyerek spekülasyonlara nokta koydu... Bilecik, Portekizli hocanın sözleşmesinin uzatılması konusunda ise, "Jesus ilk kez gittiği yerlerde 1 yıllık kontrat yapıyor. Onun yoğurt yeme şekli bu şekilde. Doğru süre geldiği zaman bunun devamını zaten kim istemez? Ben Jesus'un da farklı bir şey düşünmeyeceğine inanıyorum. İstanbul'u seviyor. Performansıyla, duruşuyla muazzam bir saygınlık kazandı. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor" ifadelerini kullandı.

"BEN DE SİZİ ÖZLEDİM"
Erol Bilecik'in mayısa kadar kalacağını açıkladığı Jorge Jesus kulübün sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj gönderdi... Portekizli, "Ben de sizi özledim" dedi. Jesus'un paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

TRABZON'DAN KEYİFLE DÖNERİZ
Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili en ufak endişeleri olmadığını söyleyen Erol Bilecik, "Hazırlık maçlarında takım çok hazır bir görüntü verdi. Trabzon'da da takımımız sahaya çıkacak, takır takır futbolunu oynayacak ve inşallah çok keyifli bir netice ile dönmüş olacağız" dedi. Bilecik, hakemler, TFF ve ilgili kurumların bu önemli maçta adaletin sağlıklı seyrettiği bir yaklaşımda olmalarını beklediklerini kaydetti.


'BİTİRTMEYİZ' ŞOVA DÖNDÜ!
Galatasaray'a da gönderme yapan Bilecik, "Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyunda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz... Mehmet Büyükekşi'nin (G.Saray) ziyaretiyle alakalı bize de bilgi geldi. Bu ziyaretlerin tüm kulüplere yapılacağı paylaşıldı. İzliyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK EKİBİ TİTİZ ÇALIŞIYOR
Takımdaki sakatlıklarla ilgili konuşan Erol Bilecik, "Futbolun içinde bu tip şanssızlıklar var. Pedro ve Arda örneklerinde olduğu gibi şanssızlıklar yaşadık. Ancak çok titiz çalışan bir sağlık ekibimiz var. Peres'in durumunda aylarca sahaya dönmeyebilir, yoğun ameliyatlardan geçebilir gibi yorumlardan sonra sağlık gurubunun titiz yaklaşımı neticesinde daha kısa bir sürede takımdaki yerini alacağına inanıyoruz" yorumunu yaptı.

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