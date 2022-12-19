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Fenerbahçe - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ile sürüyor. 5. tur maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:38 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 10:50
Fenerbahçe - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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