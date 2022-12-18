Haberler Fenerbahçe Potaya sakatlık darbesi

Potaya sakatlık darbesi

Potada sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son 3 resmi maçını kaybetti. Türk Telekom, Olympiakos ve Baskonia'ya yenilen Kanarya'da koç Dimitris İtoudis eksiklerden yakındı. Yunan koç "Bahanelere sığınmayı sevmem ama Motley ve Wilbekin yokken hücumda zorlanıyoruz. Onlar döndüğünde işimiz çok daha kolay olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Potaya sakatlık darbesi
Potada sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son 3 resmi maçını kaybetti. Türk Telekom, Olympiakos ve Baskonia'ya yenilen Kanarya'da koç Dimitris İtoudis eksiklerden yakındı. Yunan koç "Bahanelere sığınmayı sevmem ama Motley ve Wilbekin yokken hücumda zorlanıyoruz. Onlar döndüğünde işimiz çok daha kolay olacak" diye konuştu.
DİĞER
Zeynep Bastık’tan kötü haber! Omurgasının kırıldığını böyle duyurdu! "Ciddi ağrılar çekiyorum"
Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümü ile ekranlara geliyor! Programda ATV'nin sevilen oyuncuları yarışacak
Beşiktaş için gemileri yaktı! Alacaklarını bırakıp gelecek
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper!
G.Saray'ın gözdesi için F.Bahçe devrede!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (17 Aralık)
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüp tekledi Eyüp tekledi 06:38
Kayserispor'da yeni dönem Kayserispor'da yeni dönem 06:37
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:05
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:03
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:07
Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? 00:05
Daha Eski
Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden 00:04
Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz 00:04
Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! 00:04
Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! 00:03
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... 00:03
Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." 00:02