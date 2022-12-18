Potaya sakatlık darbesi

Potada sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son 3 resmi maçını kaybetti. Türk Telekom, Olympiakos ve Baskonia'ya yenilen Kanarya'da koç Dimitris İtoudis eksiklerden yakındı. Yunan koç "Bahanelere sığınmayı sevmem ama Motley ve Wilbekin yokken hücumda zorlanıyoruz. Onlar döndüğünde işimiz çok daha kolay olacak" diye konuştu.
Potadasezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe son 3 resmi maçını kaybetti. Türk Telekom, Olympiakos ve Baskonia'ya yenilen Kanarya'da koç Dimitris İtoudis eksiklerden yakındı. Yunan koç "Bahanelere sığınmayı sevmem ama Motley ve Wilbekin yokken hücumda zorlanıyoruz. Onlar döndüğünde işimiz çok daha kolay olacak" diye konuştu.