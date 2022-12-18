Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Milli takımları kendi vatandaşları mı çalıştırmalı? Eski takım arkadaşınız Kuntz başarılı mı?

İyi hoca kötü hoca vardır. Hangi ülkeden olduğu önemli değil. Ama Stefan Kuntz başarısız. Lüksemburg'u yenemiyor, Faroe Adaları'na yeniliyorsan o gün istifa edecektin. Biz niye Dünya Kupası'nda yokuz onu tartışmamız gerek. Katar'daki turnuvaya gitsek başarılı olurduk. Bizim çocuğumuzda o güç var. Oyuncu nereli olursa olsun önemli olan iyi yönlendirmek ve iyi antre etmek. Çok kaliteli isim, çok para verilen isim başarılı olmuyor.