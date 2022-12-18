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Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Son dakika spor haberleri... Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'ı çalıştıran eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Türk futboluna dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. Derelioğlu ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a dair görüşlerini de paylaştı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:56 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 10:59
Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzon formaları giyen, Türkiye'yi Las Palmas, Lenkeran ve Nürnberg'te temsil eden, A Milli formayla bir maçta 4 gol atan Oktay Derelioğlu şimdilerde Makedonya 2. Lig ekibi FK Gostivar'da teknik direktörlük yapıyor...

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

İlk yarıyı 2017'de F.Bahçe'yi Avrupa'dan eleyen Vardar'ın (36) önünde yenilgisiz lider kapatan 47 yaşındaki hoca tatil için geldiği İstanbul'da Sabah'a konuştu.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Makedonya serüveni nasıl başladı?

Yurt dışında yaşayan Türk bir kardeşimiz var Enes Usta. Türkiye'den bir takım almak istiyordu. Birden Gostivar şansı çıktı. Makedonya'nın Müslüman bir ülke olması, Gostivar'da Türklerin fazla oluşu ile ibre buraya döndü. 'Gelir misin' dedi. 2021-22 sezonu için konuşuyorum. 5. haftada aldığımızda takımın 1 puanı vardı. Dezavantajdı. Langur lungur başladık. Şampiyonluktan değerli bir iş yaparak 4. sırada bitirdik. Bu sene itibariyle de ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladık.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Makedon futbolu, Türkiye'de Eljif Elmas ve İtalya'yı Dünya Kupası'ndan saf dışı bırakmalarıyla görünür olmaya başladı. Nasıl bir ortam var?

Eljif Elmas gibi çok topçu var. Topraklar çok zengin ama sistem zafiyeti var. Bunun ana faktörü de tesisleşme problemi. Zaten Milli Takım'a bakınca ağırlıklı İsviçre, İngiltere, İtalya'da oynayan oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Ülke olarak kendileri bu zenginliğin farkında değil. Bizde profesyonel takımların yüzde 70-80'i şirket değil. Onların tamamı şirket.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Türk kulüplerine tavsiye ettiğiniz isimler var mı?

Kimse arayıp sormuyor ki tavsiye edeyim.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Oradan bakınca Süper Lig ve Türkiye nasıl görünüyor?

Verilen paralar nedeniyle çok zengin görünüyor. Bu işi niye yapıyor futbolcu; para için. Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Almanya, İspanya, İngiltere'de bu paraları kazanamazlar.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Süper Lig'deki yarışı takip edebiliyor musunuz, nasıl buluyorsunuz?

F.Bahçe ve G.Saray götürecek gibi görünüyor. Şenol Güneş hamlesiyle Beşiktaş nasıl araya girerim düşüncesinde. Yıllar sonra Trabzonspor şampiyon oldu. Bu takımlar için şampiyonluk başarı değil ki, asıl başarı üretime geçmek.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Herkes 'Jesus, Jesus' diyor ama bu bütçe ve kadroyu Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadıysa, bana göre başarısız. Kimse kusura bakmasın. 40 tane transfer yaptınız. 4 tane oyuncunun ismini Avrupa listesine veremediniz. Kimse bunu sorgulamıyor. Şampiyonlar Ligi'ne girememişsin, lig, lig, lig… O zaman bravo.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Futbolda hızlı üretim yok. Çalışacaksın, bekleyeceksin. Jesus çok tecrübeli kurt bir isim. Aynı ortamı, aynı rakamları İsmail Kartal'a sağladılar mı? Jesus'un aldığı rakamın karşılığı bu olmamalı. Ben bu rakamlara karşıyım.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Jesus'un yerinde olsam bu kadar oyuncu aldırmam. Üst üste 8 maç farklı kadrolarla çıktı. Kadro 22+4, belki sekmelerle 28 olur. Oyuncu sürekli oynamak ister. Eğer problem yaşamıyorlarsa paralarını zamanında alıyorlardır ya da içeride susturuluyorlardır. Kavga ortamına girmiyorlardır.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Böyle bir değişken kadro benim teknik direktörlük anlayışıma ters. Bu diğer takımlar için de geçerli. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde mali sıkıntı kaçınılmaz olur. Arkanızda Ali Koç var ama 6.5 milyar borç ne olacak?

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Türkiye sınırsız yabancıya uygun mu?

Türkiye değil. Yabancı ne zaman serbest kalır biliyor musunuz? Kulüpler ekonomik olarak artıya geçince. Türkiye'nin lokomotif 4 kulübünün toplam borcu 20 milyarın üzerinde. Sen üret kazan, o zaman istediğin kadar yabancı al.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Arda Güler için düşünceniz ne? Düzenli oynamalı mı yoksa korunmalı mı?

Arda Güler 17 yaşında. Ben de 16 yaşında oynamaya başladım. Emre Belözoğlu da 16 yaşındaydı. Futbolda yaşa inanmıyorum. İyi futbolcu, kötü futbolcu vardır. Arda için sen erken diyebilirsin ama benim için değil. Futbolcunun zamanı değil verimi vardır. 16 yaşındaki de 36 yaşındaki de bir.

Oktay Derelioğlu'ndan flaş Jorge Jesus sözleri!

Milli takımları kendi vatandaşları mı çalıştırmalı? Eski takım arkadaşınız Kuntz başarılı mı?

İyi hoca kötü hoca vardır. Hangi ülkeden olduğu önemli değil. Ama Stefan Kuntz başarısız. Lüksemburg'u yenemiyor, Faroe Adaları'na yeniliyorsan o gün istifa edecektin. Biz niye Dünya Kupası'nda yokuz onu tartışmamız gerek. Katar'daki turnuvaya gitsek başarılı olurduk. Bizim çocuğumuzda o güç var. Oyuncu nereli olursa olsun önemli olan iyi yönlendirmek ve iyi antre etmek. Çok kaliteli isim, çok para verilen isim başarılı olmuyor.

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