Jesus çok başka

Kanarya'nın hücumdaki büyük silahı İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu "Jesus Hoca çok başka. Ülkemizin düşünce yapısını değiştirebilir. O yüzden uzun yıllar burada kalmasını isterim. Hocamıza kalıp kalmayacağını sormadık tabii. Benim temennim kalması yönünde. Kalırsa Türk futboluna büyük katkıları olur" ifadelerini kullandı. İrfan Can şunları söyledi: "İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık. Biraz yorulduk. İnşallah ara girmeden önceki gibi devam ederiz. Oyun bilgisi olarak kendimi iyi durumda görüyorum. Hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum."

MESSI MERT HAKAN'I SUSTURDU

"Takım içinde Messi'ciler ve Ronaldo'cular var. Mert Hakan'a göre Ronaldo, Messi'den iyi. Ben Messi'yi daha önde görüyorum. Yarı finalden sonra Mert Hakan'ın da sesi kesildi. İnşallah Dünya Kupası'nı Messi'li Arjantin kazanır. Bence keyifli bir Dünya Kupası oldu"