Fenerbahçe'de Alioski saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda hücum organizasyonları çalışıldı. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Sarı-lacivertli ekipte; Ezgjan Alioski saha çalışmalarına başladı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.