Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü hocası Jorge Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.
Jesus'a dair konuşan son isim, Flamengo'nun eski teknik direktörü Dorival Junior oldu.
SporTV'ye katılan Dorival, Jesus'un Flamengo'daki başarılarını "Zaten final oynuyorlardı" diyerek küçümsedi.
İşte Brezilya'da gündeme oturan o sözler...
"Genel olarak bakıldığında, tüm antrenörler takımlarına katkıda bulunur, bu olması gerekendir.
2018'de Flamengo'dan ayrıldım ve sonrasında Jesus, takımın başına geçti. Flamengo'nun hocası olduğunda takım zaten ligde 2. sıradaydı.
Flamengo'nun Libertadores'i olmasını, 2019'da Jesus ile şampiyon olmasını sağlayan şey benim bıraktığım takımdı.
Flamengo takımı zaten son yıllarda yarı finallerde oynuyordu, bazen finale çıkıyordu.
Jesus geldiğinde, yüksek seviyede oyuncuları transfer etti.
Brezilya Milli Takımı'ndan futbolcuları da takıma kazandırdı.
Flamengo'da da, halihazırda yapılanmış bir takım vardı, hazırdı.
Takım son yıllarda zaten büyüyordu ve geldiğinde; Diegos Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro gibi kaliteli oyuncular vardı.
Bunun yanında, Gerson, Rafinha, Filipe Luis, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio da sayabileceğimiz isimlerden.
Flamengo'nun hareketliliği zaten yönetim tarafından hazırlanıyordu, başarı kaçınılmazdı. 2019, bu sayede parlak bir sezon oldu.
Jorge Jesus'un Flamengo'daki tek farkı, takım içindeki savaşçı ruhu geri kazandırması oldu."