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Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Brezilya ekibi Flamengo ile sayısız başarılar yakalayan ve kupalar kazanan Jorge Jesus, kırmızı siyahlılarda konuşulmaya devam ediliyor. Jesus'a ilişkin son konuşan isim, Flamengo'nun bir önceki teknik direktörü Dorival Junior oldu. Dorival yaptığı konuşmada, Jesus'un Flamengo'daki başarılarını küçümser bir tavır sergiledi. İşte o çok konuşulacak sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 11:49
Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

İşte Brezilya'da gündeme oturan o sözler...

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

"Genel olarak bakıldığında, tüm antrenörler takımlarına katkıda bulunur, bu olması gerekendir.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

2018'de Flamengo'dan ayrıldım ve sonrasında Jesus, takımın başına geçti. Flamengo'nun hocası olduğunda takım zaten ligde 2. sıradaydı.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Flamengo'nun Libertadores'i olmasını, 2019'da Jesus ile şampiyon olmasını sağlayan şey benim bıraktığım takımdı.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Flamengo takımı zaten son yıllarda yarı finallerde oynuyordu, bazen finale çıkıyordu.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Jesus geldiğinde, yüksek seviyede oyuncuları transfer etti.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Brezilya Milli Takımı'ndan futbolcuları da takıma kazandırdı.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Flamengo'da da, halihazırda yapılanmış bir takım vardı, hazırdı.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Takım son yıllarda zaten büyüyordu ve geldiğinde; Diegos Alves, Diego Ribas, Everton Ribeiro gibi kaliteli oyuncular vardı.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Bunun yanında, Gerson, Rafinha, Filipe Luis, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Rodrigo Caio da sayabileceğimiz isimlerden.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Flamengo'nun hareketliliği zaten yönetim tarafından hazırlanıyordu, başarı kaçınılmazdı. 2019, bu sayede parlak bir sezon oldu.

Dorival Junior Jorge Jesus'u küçümsedi! "Flamengo zaten finallerdeydi"

Jorge Jesus'un Flamengo'daki tek farkı, takım içindeki savaşçı ruhu geri kazandırması oldu."

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