Ameliyat olmayacak

Joao Pedro sakatlığı sonrasında 2 defa MR'a girmişti. Son karar verildi. İtalyan futbolcu bu dönemi ameliyat olmadan geçirecek. Sahalara dönüşü ise 3 ayı bulacak. F.Bahçe bu dönemde 1 yabancı kontenjanının boşa gitmesini istemiyor. Devre arası transfer döneminde Pedro'nun kontratı dondurulacak.
JoaoPedro sakatlığı sonrasında 2 defa MR'a girmişti. Son karar verildi. İtalyan futbolcu bu dönemi ameliyat olmadan geçirecek. Sahalara dönüşü ise 3 ayı bulacak. F.Bahçe bu dönemde 1 yabancı kontenjanının boşa gitmesini istemiyor. Devre arası transfer döneminde Pedro'nun kontratı dondurulacak.