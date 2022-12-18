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Ameliyat olmayacak

Joao Pedro sakatlığı sonrasında 2 defa MR'a girmişti. Son karar verildi. İtalyan futbolcu bu dönemi ameliyat olmadan geçirecek. Sahalara dönüşü ise 3 ayı bulacak. F.Bahçe bu dönemde 1 yabancı kontenjanının boşa gitmesini istemiyor. Devre arası transfer döneminde Pedro'nun kontratı dondurulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Ameliyat olmayacak
Joao Pedro sakatlığı sonrasında 2 defa MR'a girmişti. Son karar verildi. İtalyan futbolcu bu dönemi ameliyat olmadan geçirecek. Sahalara dönüşü ise 3 ayı bulacak. F.Bahçe bu dönemde 1 yabancı kontenjanının boşa gitmesini istemiyor. Devre arası transfer döneminde Pedro'nun kontratı dondurulacak.
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