Peres ve Nazım alkışlarla

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda Luan Peres ve Nazım Sangare için 'karşılama töreni' yapıldı. Uzun süredir sakat olan ve sağlıklarına kavuşarak dün ilk kez takımla birlikte çalışmalara başlayan iki oyuncu, takım arkadaşlarının arasından 'oley' sesleriyle sahaya çıktı... Topla yapılan çalışmalarda da yer alan Peres ve Nazım'ın Süper Lig'de aranın ardından oynanacak Trabzonspor maçına kadar hazır hale gelmesi hedefleniyor.



ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK

Jorge Jesus yönetimindeki idmanda, oyuncular önce salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Ardından sahaya geçerek; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ve iki grup halinde pas organizasyonları gerçekleştirildi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.