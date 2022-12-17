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Fenerbahçe'ye yeni kondisyoner! İlk antrenmanına çıktı

2022 FIFA Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak Süper Lig öncesi Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler idmana 4 eksikle çıkarken yeni kondisyoner Pedro Gandaio ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:44
Fenerbahçe'ye yeni kondisyoner! İlk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilen arada sezonun ikinci bölüm hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra antrenman sahasına gelen futbolcular, 15 dakikası basına açık ilk bölümde, iki grubu ayrılarak koşu yaptı.

Koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenmanın, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Yeni kondisyoner görevde

Antrenmana, hafif sakatlığı bulunan ve çalışmalarına bireysel devam eden kaleci Altay Bayındır'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Alioski, Joao Pedro ve Arda Güler katılmadı.

Öte yandan Jorge Jesus'un ekibine yeni bir bireysel performans antrenörü dahil ettiği öğrenildi. Cumartesi günü yapılan antrenmana çıkan Portekizli kondisyoner Pedro Gandaio'nun, iki kondisyoneri bulunun takımdaki üçüncü bireysel performans antrenörü olarak görev alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını Pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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