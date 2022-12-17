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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, teknik direktör Jesus'la ilgili, "İnşallah uzun yıllar burada kalır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 14:46
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci, İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Biraz yorulduk. İnşallah ara girmeden önceki gibi devam ederiz.

Hocamız Jorge Jesus inşallah uzun yıllar burada kalır. Bireysel olarak gelişimimizin sırrı bu. Büyük rolü var. İnsanların bakış açısını ve düşünce yapısını değiştireceğini düşünüyorum. Oyun bilgisi olarak kendimi iyi durumda görüyorum. Hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum.

Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Ligler devam ederken olması nedeniyle tempo olarak daha öncekilere göre iyi gördüm. Messi-Ronaldo tartışması var. Ben ikisine de saygı duyuyorum. Mert çok iddia ediyor Ronaldo en iyisi diye. Tabii ki büyük üstünlük Messi'de... Yetenek olarak Messi'yi önde görüyorum. O yüzden inşallah kupayı kaldırır.

Şu an öncelikle İstanbulspor maçına odaklandık. Trabzonspor maçını konuşmaya başlamadık. Tabii bizim açımızdan da rakip açısından da önemli bir maç. Her şey için çok erken. İnşallah kazanırız.

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