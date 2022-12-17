Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları için düğmeye basıldı.
Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları için düğmeye basıldı.
Hem iç hem de dış transferde planlarını hazırlayan sarı-lacivertlilerde çalışmalar da somutlaşmaya başladı.
Dış transferde ilk hedef savunma hattı olacak.
Fenerbahçe'de stoper hattına mutlaka bir isim eklenecek.
Zira hücumda çok sayıda alternatif olması sebebiyle forvet transferi öncelik değil.
Halihazırda iyi bir kamp geçiren Serdar Dursun, sakatlıktan güçlü dönen Joshua King, joker gibi hücumun her yerinde oynayabilen Rossi, Dünya Kupası'ndan erken dönen Batshuayi ve Valencia hücum hattındaki güçlü alternatifler.
Milliyet'in haberine göre, ayrıca sakatlanan Joao Pedro'nun da 3 ay sonra takıma dönerek, sezonun ikinci yarısında sahaya çıkması söz konusu. Bu nedenle transferde ibre stoper hattına daha yakın duruyor.
Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus da elindeki mevcut hücum oyuncularının performansından ve çalışmalarından memnun.
Fenerbahçe'de bu sezon Valencia, King, Batshuayi, Serdar Dursun, Pedro ve Rossi'den oluşan hücum hattı resmi maçlarda toplamda 33 gol attı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe - İstanbulspor (ZTK)
Trabzonspor - Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe - Hatayspor (Süper Lig)
Antalyaspor - Fenerbahçe (Süper Lig)
Fenerbahçe - Galatasaray (Süper Lig)