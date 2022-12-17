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Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Kanarya'da gündem, transfer. Fenerbahçe ile bir süredir yıldız isimler gündeme gelirken, Jorge Jesus'un transfer önceliği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:09
Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Şampiyonluğa odaklanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Hem iç hem de dış transferde planlarını hazırlayan sarı-lacivertlilerde çalışmalar da somutlaşmaya başladı.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Dış transferde ilk hedef savunma hattı olacak.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Fenerbahçe'de stoper hattına mutlaka bir isim eklenecek.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Zira hücumda çok sayıda alternatif olması sebebiyle forvet transferi öncelik değil.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Halihazırda iyi bir kamp geçiren Serdar Dursun, sakatlıktan güçlü dönen Joshua King, joker gibi hücumun her yerinde oynayabilen Rossi, Dünya Kupası'ndan erken dönen Batshuayi ve Valencia hücum hattındaki güçlü alternatifler.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Milliyet'in haberine göre, ayrıca sakatlanan Joao Pedro'nun da 3 ay sonra takıma dönerek, sezonun ikinci yarısında sahaya çıkması söz konusu. Bu nedenle transferde ibre stoper hattına daha yakın duruyor.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus da elindeki mevcut hücum oyuncularının performansından ve çalışmalarından memnun.

Fenerbahçe'de transfer planı belli oldu! İşte Jesus'un ilk tercihi

Fenerbahçe'de bu sezon Valencia, King, Batshuayi, Serdar Dursun, Pedro ve Rossi'den oluşan hücum hattı resmi maçlarda toplamda 33 gol attı.

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