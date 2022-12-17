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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bright Osayi-Samuel'e sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldızına İspanyol devi talip oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:44
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Sarı-lacivertliler bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir performans sergiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısı, oyuncularını da ilgi odağı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Son olarak Atletico Madrid, Bright Osayi Samuel'i transfer listesine dahil etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Sağ bek arayan İspanyol ekibinin, radara aldığı isimler arasında Nijeryalı futbolcunun da yer aldığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Osayi'nin Kanarya'da 2025'e kadar sözleşmesi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Bu sezon 21 maçta toplam 1251 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 karşılaşamda görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...

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