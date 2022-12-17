FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İspanyol devinde hedef Bright Osayi-Samuel!

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler bu sezon teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir performans sergiliyor.
Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısı, oyuncularını da ilgi odağı yaptı.
Son olarak Atletico Madrid, Bright Osayi Samuel'i transfer listesine dahil etti.
Sağ bek arayan İspanyol ekibinin, radara aldığı isimler arasında Nijeryalı futbolcunun da yer aldığı bildirildi.
Osayi'nin Kanarya'da 2025'e kadar sözleşmesi var.
Bu sezon 21 maçta toplam 1251 dakika süre aldı.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Blackpool altyapısında başladı.
2017 yılında Queens Park Rangers'a transfer oldu.
28 Ocak 2021 tarihinde ise 508 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye geldi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 21 karşılaşamda görev aldı.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve defans hattında sağ bek olarak görev yapıyor.
Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkan Osayi-Samuel'in güncel piyasa değeri 9 milyon euro...