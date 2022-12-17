Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk bombasını patlatıyor.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk bombasını patlatıyor.
Sarı lacivertliler, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ı transfer ediyor.
Kanarya, bilindiği üzere uzun süredir Samet'i istiyordu.
Jorge Jesus'un da Samet'e onay verdiği ifade ediliyor.
Samet Akaydın'ın yerli stoper olması, Fenerbahçe için transferde en önemli etmen konumunda.
Bununla beraber Fenerbahçe, Samet transferinde son aşamaya geldi.
Yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor.
Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertliler, Adana Demirspor ile bonservis konusunda el sıkıştı.
RESMİ AÇIKLAMA YAKIN
Yönetimin, Luan Peres iyileşse dahi Samet transferini bitirmek istediği aktarılıyor.
Buna göre Fenerbahçe, Adana Demirspor ile resmi imzaları atmak için belli noktaya geldi.
Sarı lacivertliler, Samet'in bonservisi ve yıllık maaşı için Adana Demirspor ile ödeme takvimini konuşuyor.
G.SARAY DA İSTİYORDU
Bilindiği üzere Galatasaray da, Samet'in peşindeydi.
Transferde Fenerbahçe, elini çabuk tutan taraf oldu.
Sarı kırmızılılar, Samet için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a, oyuncunun transfer durumunu sormuştu.
Samet bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol kaydetti.