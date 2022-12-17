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Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Adana Demirspor'un A Milli Takım'a kadar yükselen stoperi Samet Akaydın'ı transfer etmek için son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:14
Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde ilk bombasını patlatıyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Sarı lacivertliler, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ı transfer ediyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Kanarya, bilindiği üzere uzun süredir Samet'i istiyordu.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Jorge Jesus'un da Samet'e onay verdiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Samet Akaydın'ın yerli stoper olması, Fenerbahçe için transferde en önemli etmen konumunda.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Bununla beraber Fenerbahçe, Samet transferinde son aşamaya geldi.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Aktarılan bilgilere göre sarı lacivertliler, Adana Demirspor ile bonservis konusunda el sıkıştı.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

RESMİ AÇIKLAMA YAKIN
Yönetimin, Luan Peres iyileşse dahi Samet transferini bitirmek istediği aktarılıyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Buna göre Fenerbahçe, Adana Demirspor ile resmi imzaları atmak için belli noktaya geldi.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

Sarı lacivertliler, Samet'in bonservisi ve yıllık maaşı için Adana Demirspor ile ödeme takvimini konuşuyor.

Fenerbahçe Samet Akaydın transferinde sona geldi! İmza...

G.SARAY DA İSTİYORDU
Bilindiği üzere Galatasaray da, Samet'in peşindeydi.

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