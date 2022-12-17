Haberler Fenerbahçe Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Bu sezon hem Spor Toto Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Jorge Jesus'un gözdelerinden olan Uruguaylı futbolcu Vitor Pereira'nın kıskacına girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:31
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin talipleri artmaya devam ediyor.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertlilerin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş teklifler geldi.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilmişti.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Ancak sarı-lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Öte yandan Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

VITOR PEREIRA DA İSTİYOR!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, gözünü eski oyuncusuna dikti!

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere Los Angeles FC'den transfer olan Uruguaylı yıldız Diego Rossi'yi yeni takımı Flamengo'ya transfer etmek için kolları sıvadı.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Fenerbahçe forması ile 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61 maçta forma giyerken 9 kez de ağları sarstı.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

DEV GELİR BEKLENİYOR

Fenerbahçe, 5.5 milyon euro karşılığında aldığı oyuncu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis istiyor.

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözü Diego Rossi'de!

Rossi'nin kontratı 2024- 25 sezonunda bitiyor.

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