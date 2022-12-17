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En iyisi Valencia

Enner Valencia’nın canlı yayınına misafir olan Jesus, öğrencisi için “Tüm zamanların en iyi oyuncusu” yorumu yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
En iyisi Valencia

Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla 3 gol atan Enner Valencia sosyal medya hesabından önceki akşam canlı yayına katıldı... "En vivo con Enner" adlı yayında Dünya Kupası ve mesleğine ait açıklamalarda bulunan yıldız oyuncuya, Jorge Jesus baskın yaptı! Yayına dahil olan Portekizli teknik adam, Valencia için "Tüm zamanların en iyi oyuncusu, sevgiler" yorumunu yaptı. Valencia'nın Jesus'un mesajını görünce şaşkınlık yaşaması dikkat çekti... Oyuncuların, 'antrenmanlarda tavizsiz ve çok talepkar ancak dışarda çok sempatik ve iyi bir insan' diye tanımladığı Jesus bu hareketiyle taraftarı bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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