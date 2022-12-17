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Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından dev bir maç oynanacak. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan isimlerden bir bir güzel haberler gelirken, Arda Güler'in de son durumu merak ediliyordu. Genç yıldızın derbide olup olmayacağı sorusu cevabını buldu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:44
Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Fenerbahçe'de Arda Güler diz travması nedeniyle yaklaık 2 haftadır sahalardan uzak.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyordu.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Arda Güler'in kısa süre içinde takıma dönmesi amaçlanıyor.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Genç yıldızın Trabzonspor maçı sonrası takım antrenmanlarında yer alabileceği iddia ediliyor.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLDİ

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

İTALYANLAR NAPOLI İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etti.

Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Milliyet'in haberine göre ayrıca İtalya'dan Corriere dello Sport, Milan'ın da Arda Güler ile yakından ilgilenen takımlar arasında olduğu ve bu transferde Napoli ile rekabete hazır olduğunu vurguladı.

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