Arda Güler Trabzonspor Fenerbahçe maçında olacak mı? İşte son durum

Fenerbahçe'de Arda Güler diz travması nedeniyle yaklaık 2 haftadır sahalardan uzak.
Fenerbahçe'de Arda Güler diz travması nedeniyle yaklaık 2 haftadır sahalardan uzak.
Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."
Oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia ediliyordu.
Arda Güler'in kısa süre içinde takıma dönmesi amaçlanıyor.
Genç yıldızın Trabzonspor maçı sonrası takım antrenmanlarında yer alabileceği iddia ediliyor.
İLK KEZ A MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLDİ
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık karşılaşmalarının kadrosuna davet edilmişti.
İskoçya maçında süre alamayan Arda Güler, Çekya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve Antep halkı Arda Güler'e destek olmuştu.
İTALYANLAR NAPOLI İDDİASINDA BULUNMUŞTU
Arda Güler'in Fenerbahçe'deki performansı ve potanisyeli İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi etkiledi.
Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae gibi yıldızları kadrosuna katan Napoli bu kez gözünü Arda Güler'e dikti.
Napoli'ye yakınlığı ile bilinen haber siteleri İtalyan ekibinin Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacağını iddia etti.
Milliyet'in haberine göre ayrıca İtalya'dan Corriere dello Sport, Milan'ın da Arda Güler ile yakından ilgilenen takımlar arasında olduğu ve bu transferde Napoli ile rekabete hazır olduğunu vurguladı.