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Potada şov vakti

THY Avrupa Ligi lideri F.Bahçe Beko, bugün İspanyol C.Baskonia ile karşılaşacak. Maç 20.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
Potada şov vakti

Basketbolda fırtına gibi esen Fenerbahçe parkede. THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, 14. hafta mücadelesinde bugün İspanya'nın Cazoo Baskonia takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde 13. hafta maçlarının ardından 10 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvedeki yerini koruyan sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Baskonia'yı konuk edecek. Son maçında deplasmanda Yunan ekip Olympiakos'a 94-67 yenilen Fenerbahçe Beko, seyircisi önünde çıkacağı maçta galibiyet arayacak. Baskonia ise ligde 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor. İspanyol ekip son maçında dün İstanbul'da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etti.

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