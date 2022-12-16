Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Fenerbahçe'de transfer anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un hücum anlamında da takımına takviye yapılmasını istediği aktarılıyor. Bu anlamda Fenerbahçe aradığı yıldız golcüyü İtalya'da buldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Önceliği stoper takviyesine veren Fenerbahçe, hücuma yapılacak transferde de ataklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Bu doğrultuda bir süredir operasyonlar yapan sarı lacivertliler, Luis Muriel transferinde sona çok yaklaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Valencia'nın asıl mevkisinin kanat forvet olması, Batshuayi'nin yedek güç olarak görev yaptığı takımda Jesus da çok sık rotasyona gidiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Portekizli hoca, bu yüzden Muriel'in bitirilmesi için yönetime baskı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Sarı lacivertliler de Kolombiyalıyla büyük oranda anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

İMZA PARASINA

Atalanta'da mutsuz olan ve sözleşme uzatmayan 31 yaşındaki santrforun kontrak süresi sezon sonu dolacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Fenerbahçe, ara dönemde İtalyan ekibiyle masaya oturup makul bir rakama bonservisi almaya çalışacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Anlaşma sağlanamazsa Muriel sezon sonu maliyetsiz olarak gelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Diğer opsiyon ise Muriel alacakları karşılığında bonservisini kurtarabilirse, Fenerbahçe bonservis yerine imza parası ödeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

İlerleyen günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

'İLK TERCİHİ AVRUPA'DA KALMAK'

Muriel ile ilgili yurt dışında da haberler çıkmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Brezilya basınında oyuncunun Gremio'nun radarında olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Gremio TimeLine portalında "Bu sezon 8 maçta 1 gol atan Muriel Atalanta'dan kopmaya çok yakın" denildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Ama oyuncunun ilk tercihinin Avrupa'da kalmak olabileceğine vurgu yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jesus golcü alternatifi istemişti... Fenerbahçe'den Çizme'ye çıkarma!

Kolombiyalı yıldız ile ilgili gelişmeler sarı lacivertli taraftartlar tarafından yakından takip ediliyor.

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