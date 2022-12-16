Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verdiği arada oynadığı Rayo Vallecano maçında, Joao Pedro sakatlanmıştı.
Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verdiği arada oynadığı Rayo Vallecano maçında, Joao Pedro sakatlanmıştı.
Pedro için yapılan sakatlık açıklamasında Fenerbahçe, şu sözlere yer vermişti:
"Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız"
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise konuya ilişkin şu sözleri sarf etmişti:
"Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir.
Son kontrolleri bekliyoruz.
Beklenenden önce dönebilir.
Oradan iyi bir haber bekliyoruz.
Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam.
Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü.
Takıma geç katıldı. Sezon başında sakatlandı.
Bu 6 hafta onun için çok önemliydi.
Tam arkadaşlarını yakalayabileceği bir dönemdi. Ona gerçekten çok üzüldük."
TRANSFER TEKLİFİ GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Joao Pedro'ya transfer teklifi geldi.
Yıldız oyuncuya eski takımı Cagliari'den mesaj geldi.
"GERİ DÖN" ÇAĞRISI YAPTILAR
İtalyan temsilcisi Joao Pedro'ya geri dönmesi yönünde telkinde bulundu.
PEDRO'DAN VETO: ŞAMPİYON OLACAĞIM!
30 yaşındaki golcü, eski kulübüne yaptığı açıklamada, "Daha Fenerbahçe'de yapacak çok işim ve kazanılacak bir şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.
Joao Pedro bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştı.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992'de Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya gelen Joao Pedro, futbola Atletico Mineiro'nun altyapısında başladı.
Dört yıl altyapısında forma giydiği Atletico Mineiro'da 13 maça çıktığı 2010 yılının ağustos ayında İtalya'nın yolunu tutan Joao Pedro, o dönem Serie A'da mücadele eden Palermo'ya transfer oldu.
Bonservisi Palermo'dayken Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve Uruguay'ın Penarol takımlarında kiralık olarak oynayan Joao Pedro, 2012 yazında Desportivo Brasil takımı ile anlaştı.
Joao Pedro, bonservisi Desportivo Brasil'deyken 2012'de Brezilya futbolunun köklü takımlarından Santos'la Güney Amerika Süper Kupası "Recopa Sudamericana" şampiyonluğu yaşarken, 2013-2014 sezonunu 44 maçta 10 gol atıp, 5 de asist yaptığı Portekiz'in Estoril takımında geçirdi.
1 metre 84 santimetre boyundaki oyuncu, 2014-2015 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu. Joao Pedro, Cagliari'de kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Son sekiz sezon İtalyan ekibinde forma giyen Joao Pedro, lacivert kırmızılı ekipteki ilk beş sezonunda 153 maçta 38 gol atıp, 17 de asist yaptı.
Joao Pedro, geride bıraktığımız üç sezonsa Cagliari'de neredeyse hiç maç kaçırmadı ve takımın gol yükünü de çeken isim olmayı başardı.
2019-2020 sezonunda 39 maçta 19 gol, 2020-2021 sezonunda 40 maçta 16 gol, 2021-2022 sezonunda da 39 maçta attığı 13 golle Cagliari'nin en golcü oyuncusu olan Joao Pedro, bu üç sezonda toplam 11 de asist yaptı.
2020-2021 sezonunun başından bu yana Cagliari'nin takım kaptanlığını da yapan Joao Pedro, Cagliari'de oynadığı sekiz sezonda 270 maçta 86 gol atıp, 28 de gol pası verdi.
Brezilya altyapı milli takımlarında forma giyen Joao Pedro, 2017'de İtalya pasaportu da alırken, gök maviler adına ilk milli maçına geçtiğimiz mart ayında Kuzey Makedonya karşısında çıktı.