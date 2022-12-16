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Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin yıldızı Joao Pedro, kendisine gelen transfer teklifine flaş bir cevap verdi. Rayo Vallecano maçında sakatlanan ve geri dönüş tarihi belli olmayan yıldız oyuncu, kendisine gelen teklifi elinin tersiyle itti. Öte yandan Pedro, teklife verdiği cevapta, şampiyonluk görmeden gitmek istemediğini ifade etti. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 10:38
Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Fenerbahçe'nin 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verdiği arada oynadığı Rayo Vallecano maçında, Joao Pedro sakatlanmıştı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Pedro için yapılan sakatlık açıklamasında Fenerbahçe, şu sözlere yer vermişti:

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

"Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Kamuoyunun bilgisine sunarız"

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise konuya ilişkin şu sözleri sarf etmişti:

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

"Pedro'nun durumu sanıldığından daha iyi olabilir.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Son kontrolleri bekliyoruz.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Beklenenden önce dönebilir.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Oradan iyi bir haber bekliyoruz.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Şu anda kötüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kuvvetli bir adam.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Daha kötü bir şeyin ucundan dönüldü.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Takıma geç katıldı. Sezon başında sakatlandı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Bu 6 hafta onun için çok önemliydi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Tam arkadaşlarını yakalayabileceği bir dönemdi. Ona gerçekten çok üzüldük."

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

TRANSFER TEKLİFİ GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Joao Pedro'ya transfer teklifi geldi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Yıldız oyuncuya eski takımı Cagliari'den mesaj geldi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

"GERİ DÖN" ÇAĞRISI YAPTILAR
İtalyan temsilcisi Joao Pedro'ya geri dönmesi yönünde telkinde bulundu.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

PEDRO'DAN VETO: ŞAMPİYON OLACAĞIM!
30 yaşındaki golcü, eski kulübüne yaptığı açıklamada, "Daha Fenerbahçe'de yapacak çok işim ve kazanılacak bir şampiyonluk var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Joao Pedro bu sezon toplamda 15 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992'de Brezilya'nın Ipatinga kentinde dünyaya gelen Joao Pedro, futbola Atletico Mineiro'nun altyapısında başladı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Dört yıl altyapısında forma giydiği Atletico Mineiro'da 13 maça çıktığı 2010 yılının ağustos ayında İtalya'nın yolunu tutan Joao Pedro, o dönem Serie A'da mücadele eden Palermo'ya transfer oldu.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Bonservisi Palermo'dayken Portekiz'in Vitoria Guimaraes ve Uruguay'ın Penarol takımlarında kiralık olarak oynayan Joao Pedro, 2012 yazında Desportivo Brasil takımı ile anlaştı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Joao Pedro, bonservisi Desportivo Brasil'deyken 2012'de Brezilya futbolunun köklü takımlarından Santos'la Güney Amerika Süper Kupası "Recopa Sudamericana" şampiyonluğu yaşarken, 2013-2014 sezonunu 44 maçta 10 gol atıp, 5 de asist yaptığı Portekiz'in Estoril takımında geçirdi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

1 metre 84 santimetre boyundaki oyuncu, 2014-2015 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu. Joao Pedro, Cagliari'de kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Son sekiz sezon İtalyan ekibinde forma giyen Joao Pedro, lacivert kırmızılı ekipteki ilk beş sezonunda 153 maçta 38 gol atıp, 17 de asist yaptı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Joao Pedro, geride bıraktığımız üç sezonsa Cagliari'de neredeyse hiç maç kaçırmadı ve takımın gol yükünü de çeken isim olmayı başardı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

2019-2020 sezonunda 39 maçta 19 gol, 2020-2021 sezonunda 40 maçta 16 gol, 2021-2022 sezonunda da 39 maçta attığı 13 golle Cagliari'nin en golcü oyuncusu olan Joao Pedro, bu üç sezonda toplam 11 de asist yaptı.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

2020-2021 sezonunun başından bu yana Cagliari'nin takım kaptanlığını da yapan Joao Pedro, Cagliari'de oynadığı sekiz sezonda 270 maçta 86 gol atıp, 28 de gol pası verdi.

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan transfer teklifine veto! "Şampiyonluk göreceğim"

Brezilya altyapı milli takımlarında forma giyen Joao Pedro, 2017'de İtalya pasaportu da alırken, gök maviler adına ilk milli maçına geçtiğimiz mart ayında Kuzey Makedonya karşısında çıktı.

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