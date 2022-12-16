Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

2022 Dünya Kupası'na Belçika ile gruplarda veda eden Michy Batshuayi tatilini kısa tutarak Antalya kampına yetişti.
2022 Dünya Kupası'na Belçika ile gruplarda veda eden Michy Batshuayi tatilini kısa tutarak Antalya kampına yetişti.
Tecrübeli forvet, Belçika Milli Takımı'nda kulübüne en erken giden futbolcu olarak da dikkat çekti.
Katar'daki turnuvada 2 maçta 1 gol atan Batshuayi, hem fiziksel olarak hem de performans anlamında güçlü bir dönüş yaptı.
Milliyet'in derlediği habere göre, Antalya kampında Salernitana maçının son yarım saatinde de forma giyip penaltıdan gol atan Belçikalı futbolcu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Ara sonrası kritik maçlara başlayacak sarı-lacivertlilerde Batshuayi'ye çok ihtiyaç var.
Valencia'nın da Ekvador Milli Takımı'ndan sakatlığıyla dönmesi Batshuayi'nin önemini artırmıştı.
Yıldız oyuncu da sanki hiç ara vermemiş gibi takıma yeniden hazır katıldı.
Özellikle 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Batshuayi'nin böylesine hazır durumda olması teknik heyetin planlarında önemli yer tutuyor.
Michy Batshuayi, antrenmanlarda da disiplini ve istekli görüntüsüyle alkış aldı.
MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
Belçikalı golcü, 2 Ekim 1993'te doğdu.
Batshuayi, Brussel'de dünyaya geldi.
Yıldız ismin boyu 1.85.
Batshuayi'nin transfermarkt değeri 10 milyon euro.
Sarı lacivertlilerin golcüsü, daha önce Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı.
Batshuayi bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.