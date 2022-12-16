Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak final maçının ardından, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere zorlu bir periyoda girecek. Kanarya, bu periyottaki ilk önemli sınavını, Trabzonspor deplasmanında verecek. Fenerbahçe'de, Trabzonspor derbisi öncesi, en önemli gelişmelerden biri de Michy Batshuayi oldu. İşte sebebi ve ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 08:53
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

2022 Dünya Kupası'na Belçika ile gruplarda veda eden Michy Batshuayi tatilini kısa tutarak Antalya kampına yetişti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Tecrübeli forvet, Belçika Milli Takımı'nda kulübüne en erken giden futbolcu olarak da dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Katar'daki turnuvada 2 maçta 1 gol atan Batshuayi, hem fiziksel olarak hem de performans anlamında güçlü bir dönüş yaptı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Milliyet'in derlediği habere göre, Antalya kampında Salernitana maçının son yarım saatinde de forma giyip penaltıdan gol atan Belçikalı futbolcu, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Ara sonrası kritik maçlara başlayacak sarı-lacivertlilerde Batshuayi'ye çok ihtiyaç var.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Valencia'nın da Ekvador Milli Takımı'ndan sakatlığıyla dönmesi Batshuayi'nin önemini artırmıştı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Yıldız oyuncu da sanki hiç ara vermemiş gibi takıma yeniden hazır katıldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Özellikle 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Batshuayi'nin böylesine hazır durumda olması teknik heyetin planlarında önemli yer tutuyor.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Michy Batshuayi, antrenmanlarda da disiplini ve istekli görüntüsüyle alkış aldı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

MICHY BATSHUAYI KİMDİR?
Belçikalı golcü, 2 Ekim 1993'te doğdu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Batshuayi, Brussel'de dünyaya geldi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Yıldız ismin boyu 1.85.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Batshuayi'nin transfermarkt değeri 10 milyon euro.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Sarı lacivertlilerin golcüsü, daha önce Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi takımlarda oynamıştı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi yüzleri güldüren gelişme! Michy Batshuayi...

Batshuayi bu sezon toplamda 21 maça çıkarken 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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