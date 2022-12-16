Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesus Seifeddine Jaziri için onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Sarı-Lacivertliler'de Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından hücum hattına bir takviye yapılması gündeme geldi.
JAZIRI, FENERBAHÇE'NİN RADARINDA
Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Mısır ekiplerinden Zamalek'te forma giyen Tunuslu hücum oyuncusu Seifeddine Jaziri'yi takibe aldı.
ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
2021 yılından bu yana Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, santrfor, sol açık ve sağ açık mevkilerinde forma giyebiliyor.
Takvim'in haberine göre Jaziri, transferde adı Torino ile de anılan Diego Rossi'nin ideal bir teklif alıp ayrılması halinde Uruguaylı oyuncunun da alternatifi olabilecek.
SON YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Seifeddine Jaziri, geçen sezon Zamalek'te 35 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergileyerek dikkati çekmişti.
Futbolcu özellikle son yıllarda 10 golün altında bir performans sergilememesi ile öne çıkıyor.
MALİYETİ UYGUN
Zamalek ile Jaziri arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 1.5 milyon euro değer biçiliyor.
1.80 boyundaki futbolcu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Tunus Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.
FİZİKSEL AÇIDAN DURUMU…
Seifeddine Jaziri, yaklaşık 1 aydır takımı Zamalek'ten ayrı kaldı.
Kasım ayı başında ülkesinin hazırlık kampına katılmak için kulübünden ayrılan ve milli takım kampına giden futbolcu, ilk turda elenmelerine rağmen Zamalek'te 2 maç kaçırdı.
FERREIRA'NIN PLANLARI ARASINDA MI?
Zamalek Teknik Direktörü Jesualdo Ferreira'nın, futbolcunun daha önce takıma katılmasını düşündüğü ve bu konudan rahatsız olduğu Mısır basınında daha önce gündeme gelmişti.
TERCİHİ HASSAN OLABİLİR
Şu anda, normal şartlarda Zamalek'te ilk tercih olan Jaziri'nin yerine Youssef Hassan'ın oynamaya devam edeceği konuşuluyor.
Fakat; teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın bu konuda tercihi netleşmiş değil.
JAZIRI'NİN PERFORMANSI
Zamalek'te bu sezon Jaziri 3 maçta 1 gol kaydetti.
Tecrübeli oyuncu daha önce Al Mokawloon, Guerdane, Hammam-Lif ve Club Africain takımlarında oynamıştı.
MOSTAFA MOHAMED DE OYNAMIŞTI
Bilindiği üzere Zamalek ekibinde forma giyen Mostafa Mohamed, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.
Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılılar'a kiralanmış ve daha sonra bonservisi alınmıştı.