Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası hücum hattına transfer yapmak için düğmeye bastı. Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın listesindeki Seifeddine Jaziri'ye transfer kancası attı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 13:45 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 14:21
Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Sarı-Lacivertliler'de Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından hücum hattına bir takviye yapılması gündeme geldi.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

JAZIRI, FENERBAHÇE'NİN RADARINDA
Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Mısır ekiplerinden Zamalek'te forma giyen Tunuslu hücum oyuncusu Seifeddine Jaziri'yi takibe aldı.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR
2021 yılından bu yana Zamalek forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, santrfor, sol açık ve sağ açık mevkilerinde forma giyebiliyor.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Takvim'in haberine göre Jaziri, transferde adı Torino ile de anılan Diego Rossi'nin ideal bir teklif alıp ayrılması halinde Uruguaylı oyuncunun da alternatifi olabilecek.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

SON YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ
Seifeddine Jaziri, geçen sezon Zamalek'te 35 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergileyerek dikkati çekmişti.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Futbolcu özellikle son yıllarda 10 golün altında bir performans sergilememesi ile öne çıkıyor.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

MALİYETİ UYGUN
Zamalek ile Jaziri arasındaki sözleşme 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek.
Transfermarkt verilerine göre; futbolcuya 1.5 milyon euro değer biçiliyor.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

1.80 boyundaki futbolcu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Tunus Milli Takımı kadrosunda da yer almıştı.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

FİZİKSEL AÇIDAN DURUMU…
Seifeddine Jaziri, yaklaşık 1 aydır takımı Zamalek'ten ayrı kaldı.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Kasım ayı başında ülkesinin hazırlık kampına katılmak için kulübünden ayrılan ve milli takım kampına giden futbolcu, ilk turda elenmelerine rağmen Zamalek'te 2 maç kaçırdı.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

FERREIRA'NIN PLANLARI ARASINDA MI?
Zamalek Teknik Direktörü Jesualdo Ferreira'nın, futbolcunun daha önce takıma katılmasını düşündüğü ve bu konudan rahatsız olduğu Mısır basınında daha önce gündeme gelmişti.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

TERCİHİ HASSAN OLABİLİR
Şu anda, normal şartlarda Zamalek'te ilk tercih olan Jaziri'nin yerine Youssef Hassan'ın oynamaya devam edeceği konuşuluyor.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Fakat; teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın bu konuda tercihi netleşmiş değil.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

JAZIRI'NİN PERFORMANSI
Zamalek'te bu sezon Jaziri 3 maçta 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Tecrübeli oyuncu daha önce Al Mokawloon, Guerdane, Hammam-Lif ve Club Africain takımlarında oynamıştı.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

MOSTAFA MOHAMED DE OYNAMIŞTI
Bilindiği üzere Zamalek ekibinde forma giyen Mostafa Mohamed, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti.

Fenerbahçe Joao Pedro yerine transfer yapacak! Jorge Jesu Seifeddine Jaziri için onay verdi

Mısırlı golcü, Sarı-Kırmızılılar'a kiralanmış ve daha sonra bonservisi alınmıştı.

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