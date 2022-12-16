FENERBAHÇE HABERLERİ: Napoli'de transfer gündemi Ferdi Kadıoğlu! "Kvaratskhelia gibi"

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'mızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İtalya gündeminden düşmüyor.

Bir süredir Ferdi'ye Napoli'nin ilgisinin olduğu bilinirken, konuya ilişkin muhabir Gianluca Gifuni açıklamalarda bulundu.

FERDİ'Yİ GÜRCÜ YILDIZA BENZETTİ

Gifuni Ferdi'ye dair yaptığı konuşmada, "Transfer mi? Ferdi Kadıoğlu'nun çok sevildiğini söyleyebilirim. Kulübe yakın kaynaklar, onun çok yetenekli olduğunu ve stilinin Khvicha Kvaratskhelia gibi olduğunu söyledi." dedi.

Öte yandan Çizme basınında Ferdi için 12 milyon euro civarında bir rakamın belirlediğin kaydedildi.

